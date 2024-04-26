Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pullman Otel'de Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'na katılacak, Vahdettin Köşkü'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi kabul edecek.
(İstanbul/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin İçin Özgürlük" temalı Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Konferansı'na iştirak edecek.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu tarafından Başbakanlık'ta resmi törenle karşılanacak. Yılmaz ve Ciolacu, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, ortak basın toplantısına ve Romanya Podişor Boru Hattı Boru İndirme Töreni'ne katılacak. Cevdet Yılmaz, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile görüşecek.
(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'de partisinin il başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Çınar Meydanı'nda halkla buluşacak, Merkezefendi ve Pamukkale belediyeleri ile Manisa'da Sarıgöl, Alaşehir ve Kula belediyelerine ziyarette bulunacak.
(Denizli/09.00-12.00/Manisa/13.45-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ta Devrek Belediyesini, Bartın'da Ulus Belediyesi ile Abdipaşa, Kumluca, Kozcağız belde belediyelerini, İl Genel Meclisini ziyaret edecek.
(Zonguldak/11.00/Bartın/13.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuşma yapacak.
(Sakarya/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ostim'de havacılık ve savunma şirketleriyle buluşacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, "Romeo ve Juliet" oyununu izleyecek.
(İstanbul/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT İspanyolca Konuşulan Ülkeler 1. Yayıncılık Zirvesi ve TRT İspanyolca'nın tanıtım programına katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlenecek "Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri Toplantısı"na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın katılımıyla "Dersimiz Futbol" projesinin tanıtım toplantısı Riva'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın'ın da katılacağı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
(İstanbul/13.14) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na altıncı gününde Kuşadası-Manisa etabıyla devam edilecek.
(Manisa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.
(Adana/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında Fenerbahçe Beko, AS Monaco'ya konuk olacak.
(Monako/20.00)
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftası, Galatasaray Ekmas-Reeder Samsunspor maçıyla başlayacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
7- Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na İtalya'da devam edilecek.
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