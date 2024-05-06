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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İstanbul’da “Ampherr Batarya Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni”nde konuşuyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıf Haftası Toplu Açılış ve Vakıf İnsan Ödül törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak, toplantı kapsamında ikili temaslarda bulunacak.

(Meksiko) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenecek anma törenine ve partisinin genel merkezinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.

(Ankara/10.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ampherr Batarya Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir tahvil ve bir hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenecek Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 35. haftası, Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor ve TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Antalya/Konya/20.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 3. Lig play-off 2. tur ilk maçları oynanacak. Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor, Tokat Belediye Plevnespor-Muş 1984 Muşspor, 52 Orduspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Efeler 09 müsabakaları yapılacak.

(Kütahya/Tokat/16.00/Ordu/Eskişehir/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftası; Anadolu Efes-Bursaspor İnfo Yatırım ve Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)

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