Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'nde temaslarda bulunacak.
(Banjul)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Spor Salonu'nda 2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri erkekler ve kadınlar final maçlarını izleyecek.
- Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Süper Finaller organizasyonunda erkeklerde İtalya'nın Trentino Itas ile Polonya'nın Jastrzebski Wegiel, kadınlarda da İtalya'nın A.Carraro Imoco ile Allianz Vero Volley takımları, şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
(Antalya/17.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 35. haftasına RAMS Başakşehir-Kasımpaşa, Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor ve Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/16.00/19.00/Gaziantep/19.00)
3- Trendyol 1. Lig'in 33. haftası, Altay-Adanaspor, Ahlatcı Çorum FK-Astor Enerji Şanlıurfaspor, Manisa FK-Boluspor, Teksüt Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK-Kocaelispor, Sakaryaspor-Tuzlaspor, Ümraniyespor-Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği-Bitexen Giresunspor maçlarıyla tamamlanacak.
(İzmir/Çorum/Manisa/Balıkesir/Muğla/Sakarya/İstanbul/Ankara/16.00)
4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu, 30'uncu ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasına Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom-Darüşşafaka Lassa maçlarıyla devam edilecek.
(Denizli/13.00/Ankara/19.30)
6- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final etabı, Gaziantep Basketbol ile Çayırova Belediyespor arasındaki 3. maçla tamamlanacak.
(Gaziantep/16.00)
7- Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Konyaaltı Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak karşılaşacak.
(Ankara/18.30)
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