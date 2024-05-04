Dolar
32.32
Euro
34.81
Altın
2,301.87
ETH/USDT
3,109.60
BTC/USDT
63,000.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret edecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde CHP'nin takip ettiği toplumsal olay ve davalara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çerkezköy OSB'de fabrika açılış törenlerine katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Tekirdağ/10.30-17.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi’ne katılacak.

(Banjul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 35. haftasına; İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor, Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük ve Yılport Samsunspor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/Kayseri/Samsun/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 33. haftası, Eyüpspor-Göztepe müsabakasıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig gruplarında normal sezon 38. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasına, TOFAŞ-Galatasaray Ekmas, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka ve Aliağa Petkimspor-Çağdaş Bodrumspor maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/Manisa/15.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu, Ankara'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda başlayacak. Organizasyonun ilk günü Armada Praxis Yalıkavak-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçları oynanacak.

(Ankara/13.00/15.00) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gümrük muhafaza ekipleri nisanda 72 operasyonla 445 kilogram uyuşturucu yakaladı
İstanbul'da "Mahzen-37" operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Fuat Oktay: TBMM ile ABD Kongresi arasında daha yapısal ilişkileri kurmanın vakti geldi
Bakan Bayraktar, İliç'te maden ocağında toprak altında kalan 2 işçinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet