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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu

İstanbul Boğazı'nda trafik, karaya oturan yük gemisi dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Uğur İslamoğlu  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisinin Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturduğu bildirildi.

Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamların olay yerine yönlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, boğazdaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı da duyuruldu.

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