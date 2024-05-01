Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, ardından Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul edecek.
(Ankara/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ali Meclis Senato Başkanı Tanzila Narbaeva, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Bakanı Cemsit Kuçkarov ile ayrı ayrı görüşecek, Türk İş Dünyası Buluşması programına katılacak.
(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlaması'na katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklayacak.
(Washington/21.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT 60. Yıl gala programına iştirak edecek.
(Ankara/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Mitingi'ne katılacak.
(Kocaeli/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Monaco'yu ağırlayacak.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında ertelenen Çağdaş Bodrumspor-TOFAŞ maçı oynanacak.
(Muğla/18.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.