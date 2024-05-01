Dolar
32.41
Euro
34.55
Altın
2,288.16
ETH/USDT
2,961.80
BTC/USDT
59,688.00
BIST 100
10,045.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, ardından Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul edecek.

(Ankara/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ali Meclis Senato Başkanı Tanzila Narbaeva, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Bakanı Cemsit Kuçkarov ile ayrı ayrı görüşecek, Türk İş Dünyası Buluşması programına katılacak.

(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlaması'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT 60. Yıl gala programına iştirak edecek.

(Ankara/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Mitingi'ne katılacak.

(Kocaeli/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Monaco'yu ağırlayacak.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında ertelenen Çağdaş Bodrumspor-TOFAŞ maçı oynanacak.

(Muğla/18.00) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için güvenlik önlemleri uygulanıyor
İzmir'de yasa dışı silah ticareti ve imalatına yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 12 ilde 41 şüpheli yakalandı
Bakan Işıkhan: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacak emekçi kardeşlerimi buradan selamlıyorum

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet