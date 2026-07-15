Emine Erdoğan: 15 Temmuz, vatan toprağında yükselen direnişin, sarsılmaz bir cesaretin adıdır Emine Erdoğan, "15 Temmuz, vatan toprağında yükselen direnişin, sarsılmaz bir cesaretin adıdır. O gece, karanlığa karşı yürekleriyle ışık olan kahramanlarımız, millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri oldu." ifadelerini kullandı.