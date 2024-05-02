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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı katılımcılarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.


(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Partinin TBMM gruplarını ziyaret edecek.

(TBMM/12.00/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 3. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katılacak.

(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Ticaret Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin çiğ süt ve kırmızı et üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin 4. edisyonu Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Rize Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen “Ankara Rize Günleri” etkinliğine katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 3. Lig play-off 1. tur maçları oynanacak. Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor, Turgutluspor-Efeler 09, Silivrispor-Belediye Kütahyaspor, Muş 1983 Muşspor-Bursa Yıldırımspor, Tokat Belediye Plevnespor-Armoni Alanya Kestelspor, 52 Orduspor-İnegöl Kafkasspor, Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi ve Bornova 1877-Kuşadasıspor müsabakaları yapılacak.

(Balıkesir/Manisa/İstanbul/Muş/Tokat/16.00/Ordu/İzmir/20.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçları oynanacak. Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor ve Beşiktaş Safi Çimento-Spor Toto müsabakaları yapılacak.

(Sakarya/17.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

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