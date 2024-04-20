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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenecek Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne iştirak edecek.

(Kayseri/12.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği" düzenlenecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Esenyurt'taki Pelit Çikolata Müzesi'nde "Gençlik Buluşması" programına katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında Bayat-1 Tüneli ve V01 Viyadüğü'nü yerinde inceleyecek, Sinanpaşa şantiyesindeki incelemenin ardından brifing alıp basın açıklaması yapacak.

(Afyonkarahisar/11.00/12.15/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 33. haftasına, İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor, Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor, Mondihome Kayserispor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Konya/16.00/Samsun/Kayseri/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 31. haftası, Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor, Bitexen Giresunspor-Göztepe ve Eyüpspor-Boluspor müsabakalarıyla sürecek.

(Balıkesir/13.30/Giresun/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası, Reeder Samsunspor-Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Lassa ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Çağdaş Bodrumspor maçlarıyla başlayacak.

(Samsun/13.00/İstanbul/15.30/Denizli/18.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi final serisi ikinci maçında YTR Gayrimenkul Bodrumspor, Danilo's Pizza Bursa Antspor'u konuk edecek.

(Muğla/15.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. hafta maçları yapılacak. Bahçelievler Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor-Spor Toto, Nilüfer Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/16.00/16.00/Bursa/Muğla/17.00/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)



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