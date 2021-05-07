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MSB: Mehmetçik, zorlu hava, arazi şartlarına rağmen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen devam ettiğini bildirdi.

Hamdi Çelikbaş   | 07.05.2021
MSB: Mehmetçik, zorlu hava, arazi şartlarına rağmen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sürdürüyor

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman ve fedakar Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Fırtınalı havada kamuflajlı bir timin gözetleme yaparken peş peşe düşen ve gökyüzünü aydınlatan yıldırımların görüldüğü videonun da yer aldığı paylaşımda, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar her durum ve şartta terör inlerine girmeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.


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