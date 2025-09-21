Çanakkale ve Konya'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor
Çanakkale ve Konya'da çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Antalya'nın Serik ilçesindeki yangın ise kontrol altına alındı.
Ankara
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akköy ile Güllüce köyleri arasındaki zeytinlikte bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Dumanın yükselmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Konya
Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Bermende Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Fotoğraf: Bayram Uygun/AA
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Akşehir Belediyesi ekipleri, söndürme çalışması başlattı.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Antalya
Antalya'nın Serik ilçesi Bilginler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İki uçak, altı helikopterle sarp ve kayalık bölgedeki alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.
Muğla ve Antalya'nın Alanya-Yaylakonak yangınları kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yangınları söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı, "Muğla/Köyceğiz, Antalya/Alanya-Yaylakonak yangınları, hava filomuzun, kara araçlarımızın ve orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.
Yumaklı, ormanları korumanın ve geleceğe sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.
Ormanlarda yangına sebep olacak davranışlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, yeşil vatanı cansiparane şekilde savunmaya devam edeceklerini kaydetti.
Ayrıca, Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Aydoğmuş Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Alanya'da orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı
Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerinde 19 Eylül akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti.
Havanın kararması nedeniyle ekiplerin karadan sürdürdüğü mücadeleye, sabah saatlerinde hava araçları yeniden katıldı.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yanan bölgede ekipler, alevlerin yeniden yükselmemesi için soğutma çalışması gerçekleştiriyor.
Öte yandan Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ilçede meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından asılsız paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle T.Ö. hakkında inceleme başlattı.
Şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan Yaylakonak Mahallesi'nde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Köyceğiz’de yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde 19 Eylül’de başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangında, Akköprü, Sazak, Çayhisar ve Pınar mahallelerindeki yeşil alanlar zarar gördü.
Yangının izleri ise dronla havadan çekilen görüntülere yansıdı.
Görüntülerde, geniş bir alanda etkili olan alevlerin çok sayıda ağacı yaktığı ve geride küllerle kaplı, yanmış bir arazi kaldığı görüldü.
