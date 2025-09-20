Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Kayseri
Kayseri OSB Sazyolu Caddesi'ndeki mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın sırasında iş yeri sahibi ve eşi de itfaiye hortumuyla fabrika bahçesinde yanan malzemeleri söndürmeye çalıştı.
Aynı işletmenin 22 Temmuz'da OSB 33. Cadde'de üretim yaparken yandığı ve bugünkü yerine kısa süre önce taşındığı öğrenildi.
Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.