Gündem

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Esma Küçükşahin  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Esma Küçükşahin/AA

Kayseri

Kayseri OSB Sazyolu Caddesi'ndeki mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın sırasında iş yeri sahibi ve eşi de itfaiye hortumuyla fabrika bahçesinde yanan malzemeleri söndürmeye çalıştı.

Aynı işletmenin 22 Temmuz'da OSB 33. Cadde'de üretim yaparken yandığı ve bugünkü yerine kısa süre önce taşındığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

