Gündem

Nevşehir'de peribacasının bir bölümü çöktü

Nevşehir'in Göreme beldesindeki peribacasında çökme meydana geldi.

Ramazan Kösedağ  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Nevşehir'de peribacasının bir bölümü çöktü Fotoğraf: Ramazan Kösedağ/AA

Nevşehir

Gaferli Mahallesi'ndeki peribacasının bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde çöktü.

Peribacasından kopan kaya parçaları çevreye savrulurken olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeye şerit çekerek önlem aldı.

