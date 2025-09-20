Nevşehir'de peribacasının bir bölümü çöktü
Nevşehir'in Göreme beldesindeki peribacasında çökme meydana geldi.
Nevşehir
Gaferli Mahallesi'ndeki peribacasının bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde çöktü.
Peribacasından kopan kaya parçaları çevreye savrulurken olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeye şerit çekerek önlem aldı.