Gündem

Kayseri'de sahipli çoban köpeğinin saldırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde sahipli çoban köpeğinin saldırdığı kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Esma Küçükşahin  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Kayseri'de sahipli çoban köpeğinin saldırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti Fotoğraf: Tunahan Akgün/AA

Kayseri

Alınan bilgiye göre, Kayapınar Fatih Sultan Mahallesi'nde yaşayan Fatma Hançer (60), mahallede dolaşırken çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Hançer, 18 Eylül'de yaşamını yitirdi.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Hançer'in cenazesi, dün mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu çoban Y.A. tutuklandı. Köpeğin sahibi olduğu öğrenilen muhtar M.C. ise serbest bırakıldı.

