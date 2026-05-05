ASFAT ile MKE arasında "Denizhan Milli Deniz Topu" tedarik sözleşmesi imzalandı ASFAT’ın daha önce inşa ettiği açık deniz karakol gemilerinde kullanılan MKE yapımı deniz toplarının, yeni inşa edilecek dört gemide de kullanılması kararlaştırıldı.

ASFAT ile Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) arasında, ASFAT tarafından inşa edilecek dört açık deniz karakol gemisinde kullanılacak deniz toplarının MKE’den tedarikine yönelik sözleşme imzalandı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuar kapsamında, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet’in huzurunda, ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş ile Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş arasında, ASFAT tarafından inşa edilecek dört açık deniz karakol gemisinde kullanılmak üzere MKE üretimi 4 adet Denizhan 76/62 milli deniz topunun tedarikine yönelik sözleşme imzalandı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, imza töreninde yaptığı konuşmada, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren MKE ile ASFAT arasında, ASFAT tarafından inşa edilecek dört açık deniz karakol gemisinde kullanılacak deniz toplarının MKE'den tedarikine yönelik sözleşmenin imzalanması vesilesiyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek, anlaşmanın hayırlı olmasını ve sürecin başarıyla tamamlanmasını diledi.

ASFAT Genel Müdürü İlbaş da Türk Deniz Kuvvetleri için toplam 10 açık deniz karakol gemisi inşa edildiğini, bunlardan ilk 2 geminin ASFAT tarafından tamamlandığını, devamında ise yedi, sekiz, dokuz ve on numaralı gemilerin ana yüklenicisi olarak projelere başladıklarını ifade etti.

Bu dört açık deniz karakol gemisinde kullanılacak deniz toplarının, diğer sistemlerde olduğu gibi yerli imkanlarla temin edilmesine özel önem verdiklerini ifade eden İlbaş, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda da diğer sistemlerde olduğu gibi deniz topunu da milli şirketimiz olan MKE’den almak istiyoruz. Bu yüzden burada bulunuyoruz. Açık deniz karakol gemilerinden 1 ve 2 numaralı olanlarda da zaten bu topları kullandık ve yine Romanya'ya ihraç ettiğimiz açık deniz karakol gemisinde de aynı top kullanılmıştır."

MKE Genel Müdürü Keleş ise 76 milimetrelik deniz (burun) topunun dünyada dört ülke tarafından üretilebilen stratejik bir sistem olduğunu vurguladı. Keleş, şunları kaydetti:

"MKE malumunuz bu topu çok kısa bir sürede millileştirdi ve envantere almaya başladı. En son altıncı topu yakın zamanda teslim ettik. Şimdi diğerlerinin üretimi devam ediyor. Pazartesi günü Karapınar'da yapılan testlerde 10'uncu top da başarıyla atış testlerini geçti. Dolayısıyla hızla üretime devam ediyoruz. Şimdi bu topların üretimi için Mamak'ta yeni bir fabrika kurduk. Yeni bir fabrikayı hizmete aldık. Üretime başladık ve halihazırda 31 adet topun üretimiyle ilgili süreç devam ediyor. Bunun 10'unu teslim ettik, 21 adet daha üretiyoruz."

Üretimin yanında topun geliştirme süreçlerine de devam ettiklerini belirten Keleş, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda mühimmatı da geliştirdik. Mühimmat da seri üretime geçti. Şimdi onun mühimmatının hava savunmada kullanmasını sağlayacak parçacıklı ve yaklaşma tapalı versiyonunun atışlarına başlıyor olacağız. Orada da beklediğimiz başarıyı elde ettiğimiz takdirde bu topları aynı zamanda stand-off mühimmatlara karşı veya Şahid türü dronlara karşı veya taarruz helikopterleri gibi daha alçak irtifadan uçan hedeflere karşı da kullanabileceğiz. Malum topların menzilleri 16 kilometre ve dakikada atış hızları 80. Yani çok yüksek atış hızına sahipler. Çapları büyük 76 milimetre ve parçacıklı mühimmatla hedef üzerinde yeterli etkiyi oluşturabilecek potansiyelde bir top. Dolayısıyla bu toplara parçacıklı mühimmatla birlikte hava savunma yeteneği de kazandırıyor olacağız."

Denizhan Milli Deniz Topu

Bu arada verilen bilgiye göre, MKE mühendisliğiyle geliştirilen Denizhan Milli Deniz Topu, yüksek yerlilik oranı ve ileri üretim kabiliyetleriyle öne çıkıyor.

Bugüne kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 6 adet teslim edilen deniz topu, Endonezya’ya 2024’te ve Romanya’ya 2025’te ihraç edilerek uluslararası başarı da elde etti.

MKE’nin yatırımlarıyla, 76 milimetre deniz topunun üretim kapasitesinin yüzde 500 artırılması hedefleniyor.