Bakan Fidan, Kanada Başbakanı Kıdemli Danışmanı Morrison ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Başbakanı Kıdemli Diplomatik ve Uluslararası İlişkiler Danışmanı David Morrison'ı Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Morrison ile Ankara'da görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Hollandalı mevkidaşı Berendsen ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Türkiye'de yapılacak olan NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldı.

Bakan Fidan, "Türkiye'nin Dış Politika Perspektifi" konulu Tanıtım ve Medya Buluşmaları etkinliğine de katıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Dış Politika Perspektifi" konulu Tanıtım ve Medya Buluşmaları etkinliğinde bulundu.