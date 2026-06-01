Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in ezanı kısıtlama tasarısına tepki gösterdi Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'de ezanın kısıtlanmasını öngören yasa tasarısının tehlikelerine karşı uyarıda bulunarak, ezanın bir İslam şiarı ve ibadeti olduğunu, işgal makamlarının buna müdahale etme hakkının bulunmadığını belirtti.

Kudüs İslam Yüksek Heyeti Genel Kurulu Başkanı da olan Sabri, yaptığı yazılı açıklamada, ezanın engellenmesi veya sesinin kısılmasına yönelik daha önceki girişimlerin başarısız olduğunu, konunun yeniden gündeme getirildiğini ifade etti.

"İşgal makamlarının mevcut durumu değiştirme hakkı yoktur"

Mevcut girişimin ezanın yasayla engellenmesi yönünde tehlikeli bir boyut kazandığını belirten Sabri, "Uluslararası ve siyasi açıdan işgal makamlarının, işgal altındaki topraklarda mevcut durumu değiştirme hakkı yoktur. İşgal makamlarının, işgalden önce uygulanan yasalarla çelişen yasalar çıkarma hakkı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Sabri, ezanın İslam'ın bir şiarı ve ibadeti olduğunu belirterek, "İşgal makamlarının buna müdahale etme hakkı yoktur. Ezanın okunmasını engellemeye çalışması ibadet özgürlüğü ile çelişmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kudüs semalarında ilk ezanın, hicri 15 yılında (miladi 636) Halife Ömer bin Hattab döneminde Hz. Muhammed'in müezzini Bilal-i Habeşi tarafından okunduğunu hatırlatan Sabri, İslam dininin diğer semavi dinlerin ibadet ve ritüellerine müdahale etmediğini, aksine bunlara saygı gösterdiğini kaydetti.

"Asıl gürültü savaş uçakları ve tanklardan geliyor"

İsrail'in ezan sesini "gürültü" olarak nitelendirmesine tepki gösteren Sabri, "Asıl gürültü ve patırtı; uçaklardan, tanklardan, buldozerlerden ve bombalardan oluşan savaş araçlarından gelmektedir. Ezan sesinden rahatsız olduğunu iddia eden kimse varsa, buradan çekip gitmelidir." ifadelerini kullandı.

Sabri, İsrail'de Bakanlar Yasama Komitesinin Kudüs ve 1948 topraklarındaki bölgelerde ezanın okunmasını kısıtlamayı öngören bir yasa tasarısını onayladığını kaydetti.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in liderliğindeki "Yahudi Gücü" partisi tarafından sunulan tasarı, camilerde ruhsat alınmadan ses sistemi kurulmasını veya çalıştırılmasını yasaklamayı hedefliyor. Tasarı, ruhsat verilmesi sürecinde ses düzeyi ve caminin yerleşim alanlarına yakınlığının dikkate alınmasını öngörüyor.

Tasarıya göre kurallara uyulmaması halinde polis, ezanın derhal durdurulmasını talep edebilecek, ihlalin sürmesi durumunda ise hoparlörlere el konulabilecek ve para cezası uygulanabilecek.

Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için İsrail Meclisinin onayından geçmesi gerekiyor ancak oylama tarihi henüz belirlenmedi.