Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,466.70
BTC/USDT
115,946.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç konuşuyor
logo
Gündem

İzmir Buca'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayanlar, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü kokuya tepki gösterdi.

Günay Pabuşçu  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
İzmir Buca'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

İnönü Mahallesi'nde oturan Münir Coşkun (70), Almanya'da yaşadığını ve yılın belli dönemlerinde buradaki evine geldiğini söyledi.

Mahalledeki çöplerin kokusundan rahatsız olduğunu, alışveriş için kullandığı yoldan dahi geçemediğini belirten Coşkun, "Memleketimizi görmeye geliyoruz ama bu çöplerin kokusundan kusacak gibi oluyoruz. Almanya'da sokaklarda bir izmarit bile göremezsiniz. İnsanlar şu durumun içinde yaşıyor. Belediye vergisini alıyor ama hizmet ortada yok. Yazık, günah." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aynı mahallede yaşayan Mustafa Demirtaş da ilçede hizmet eksikliği bulunduğunu savunarak, "Kendi evlerinin önü böyle olamaz. Dün çöplerden dolayı yoldan geçemedim, kaza yaptım. Yolların hali ortada, araçlarımız zarar görüyor. Vatandaşa hizmet yok." diye konuştu.

Mahalle sakini Mehmet Yasin Çalış da "Şu çöplerin bedelini biz mi ödeyeceğiz? Parklarda oturamıyoruz, sinekten durulmuyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Hatboyu Caddesi'nde de çöplerin toplanmadığı gözlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'de sahipli çoban köpeğinin saldırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti
Nevşehir'de peribacasının bir bölümü çöktü
İzmir Buca'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor
Turistik Karaelmas Treni sonbahar seferlerine başlıyor
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

İzmir Buca'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor

İzmir Buca'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor

İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöplere mahalleliden tepki

İzmir'de mobilya atıkları ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın iş yerine zarar verdi

İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor

İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor
İzmir Buca'da maaş alamadıkları için iş bırakan işçilerin eylemi 7. gününde

İzmir Buca'da maaş alamadıkları için iş bırakan işçilerin eylemi 7. gününde

İzmir'de toplanmayan çöplerin ateşe verilmesine vatandaşlar tepkili

İzmir'de toplanmayan çöplerin ateşe verilmesine vatandaşlar tepkili
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet