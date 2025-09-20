Dolar
İnsansız hava aracı Bayraktar TB3 ile Akıncı, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor
logo
Gündem

Turistik Karaelmas Treni sonbahar seferlerine başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Karaelmas Ekspresi'nin, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım tarihlerinde sefer yapacağını bildirdi.

Serhat Tutak  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Turistik Karaelmas Treni sonbahar seferlerine başlıyor

Ankara

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Ankara-Zonguldak-Ankara Hattı'nda işletilen özel Turistik Karaelmas Ekspresi'nin yeni seferlerine ilişkin bilgi verdi.

Bu yıl 13 Haziran'da ilk seferini yapan Turistik Karaelmas Ekspresi'nin, sonbaharda da Batı Karadeniz'e yolculuk etmeye devam edeceğini belirten Uraloğlu, "Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel mirasını demir yolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla yeniden seferlerine başlayan Turistik Karaelmas Ekspresi, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım'da toplam 3 turistik sefer gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, trenin, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Zonguldak İl Özel İdaresi işbirliğiyle işletildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu kapsamda üçlü protokol imzalandı. Toplam 7 vagondan oluşan Turistik Karaelmas Ekspresi'miz bir yemekli ve 6 yataklı vagona sahip. Toplam 120 yolcu kapasiteli tren Ankara-Zonguldak güzergahında Karabük Yeşilyenice'de, Zonguldak-Ankara dönüşünde ise Çerkeş, Çankırı ve Kalecik'te gezi amaçlı duraklamalar yapacak."

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Motokuryelerin görünmezlik sorunu
İstinaftan kadın polis memurunu şehit eden sanığa ilişkin karar
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davaya 22 Eylül'de devam edilecek

