BMC'nin yeni aracı PAMİR 4x4, SAHA 2026'da vitrine çıktı

BMC tarafından asimetrik savaş koşulları ve saha tecrübeleri doğrultusunda geliştirilen "Yük ve Personel Taşıma Aracı" ailesinin yeni üyesi PAMİR 4x4, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda ilk kez sergilendi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuar kapsamında gerçekleştirilen tanıtım törenine, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker ve BMC Otomotiv Genel Müdürü Lütfi Balık katıldı.

Etkinlikte, BMC'nin 4 tip araçtan oluşan "Yük ve Personel Taşıma Aracı" ailesinin yeni platformu PAMİR 4x4 ilk kez katılımcılara tanıtıldı.

Zorlu savaş koşulları için özel tasarım

Verilen bilgiye göre hem personel hem de lojistik yük taşımacılığı görevleri için tasarlanan PAMİR 4x4, Türk Silahlı Kuvvetlerinin saha tecrübeleri dikkate alınarak asimetrik savaş koşullarına uygun şekilde geliştirildi.

Görevlerde güvenli, hızlı ve etkili çözümler sunmayı hedefleyen ve zırhsız olarak tasarlanan platform, farklı operasyonel ihtiyaçlara uyum sağlayarak esnek bir kullanım imkanı veriyor.

Azami saatte 120 kilometre hıza ulaşabilen araç, 600 kilometrelik menziliyle uzun süreli operasyonlarda etkin performans gösteriyor. Kabin içinde 4 personel taşıma kapasitesi bulunan PAMİR 4x4, kasa bölümüyle birlikte toplamda 10 kişiyi taşıyabiliyor.

Platform, zorlu arazi şartlarındaki hareket kabiliyetiyle öne çıkıyor. Yüzde 60 dik eğimli meyillerde iniş ve çıkış yapabilen araç, aynı eğimde durup yeniden hareket edebilme ve yüzde 30 yan eğimli arazilerde güvenli şekilde ilerleyebilme özelliklerini barındırıyor. Araç ayrıca, yüzde 30 dik eğimli arazilerde römork ile birlikte görev yapabiliyor.

Öte yandan, PAMİR 4x4 yük ve personel aracı için Kara Kuvvetleri nezdindeki kalifikasyon sürecinin devam ettiği bildirildi.