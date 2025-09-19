Dolar
Yaşam

Samsun'da yangından kurtarılan kaplumbağa yavrusu doğal yaşama kavuşturuldu

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan örtü yangınında zarar gören kaplumbağa yavrusu, itfaiye tarafından kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Emre Dilek  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Samsun

Asar Mahallesi'nde çalılık arazide dün çıkan örtü yangını, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, küle dönmüş alanda bir kaplumbağa yavrusunun yangından etkilendiğini fark etti. Kaplumbağayı alan ekipler, üzerine su dökerek serinlemesini sağladı.

Bir süre gözetim altında tutulan kaplumbağa, durumunun iyi olduğu anlaşılınca yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Kaplumbağayı kurtaran Bafra İtfaiye Grup Amirliğinde görevli çavuş Habil Tezce, AA muhabirine, Asar Mahallesi'nde ot yangını olduğuna dair ihbar alınca bölgeye gittiklerini söyledi.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptıkları sırada kaplumbağa yavrusunu bulduklarını anlatan Tezce, "Çok şükür yanmamış ama hararetten bitkin haldeydi. Hayvana su verdik, onu serinlettik. Daha sonra yanmamış, kuru bir alana bıraktığımızda hareket etmesini bekledik. Hareket etmeye başladıktan sonra oradan ayrıldık." dedi.

Tezce, vatandaşlara anız yakmamaları uyarısında bulunarak bu esnada alandaki pek çok canlının yangından etkilendiğini kaydetti.

