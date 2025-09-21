Dolar
Gündem, İsrail’in Gazze saldırıları

İletişim Başkanı Duran'dan İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i devlet olarak tanımasına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararlarına ilişkin, "Bu adım, uluslararası hukukun ve evrensel insanlık değerlerinin yanında durma iradesinin somut bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
İletişim Başkanı Duran'dan İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i devlet olarak tanımasına ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin'i devlet olarak tanıyan İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adım, uluslararası hukukun ve evrensel insanlık değerlerinin yanında durma iradesinin somut bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in, Gazze'de masum Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı çıkan ve Filistin'i tanıyan ülkelerin, tarihin doğru tarafında yer aldığını belirten Duran, bu gelişmenin diğer ülkelere de cesaret vereceğine ve Filistin'in uluslararası alanda hak ettiği statüye kavuşmasına katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Duran, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumu barış ve adaletin tesisi için bu tarihi adımı takip etmeye davet ediyoruz. Türkiye olarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kuruluşunu desteklemeyi ve Filistin halkının meşru davasını her platformda en güçlü şekilde savunmayı sürdüreceğiz."

