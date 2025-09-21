Başakşehir'de plastik atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Başakşehir'de, plastik atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde, Esot A1 Blok Sokak'ta bulunan plastik malzeme üretim atölyesinin 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangına, ekipler 3 farklı noktadan müdahale etti.
Diğer ilçelerden gelen çok sayıda takviye itfaiye ekibinin desteğiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Daha sonra soğutma çalışması yapıldı.
Yangın nedeniyle atölyede büyük çapta hasar meydana geldi.