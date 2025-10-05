Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,508.00
BTC/USDT
123,016.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin'de dron hatası nedeniyle alev alan havai fişekler paniğe yol açtı

Çin'in Liuyang şehrinde dronlar ve havai fişeklerle yapılan gösteri sırasında dronlarda yaşanan arıza nedeniyle alev alan havai fişekler gösteriyi izleyen kalabalığın üzerine ve çevreye dağıldı.

Emre Aytekin  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Çin'de dron hatası nedeniyle alev alan havai fişekler paniğe yol açtı

Pekin

Yerel medyadaki haberlere göre, Liuyang Nehri kenarında "Sky Theatre" adı verilen açık hava seyir alanında düzenlenen gösteride, dron arızası, havai fişeklerin ateşleme tertibatının tutuşmasına ve fişeklerin alev alarak etrafa saçılmasına yol açtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sosyal medyada yer alan videolarda, insanların panik içinde kaçıştığı, organizasyona ait çadırda ve çevredeki yeşillik alanda küçük çaplı yangınların çıktığı görüldü.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Liuyang şehri, Çin'de havai fişek ve maytap türü eğlence amaçlı patlayıcı malzemelerin üretim merkezi olarak tanınıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Badalyan'a göre Ankara ile Erivan "tam normalleşmeyi" hedefliyor
Türkiye yeni haftaya yağışlı ve serin havayla başlayacak
Bakan Memişoğlu'ndan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'a teşekkür mesajı
Başkentte su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor
İstanbul’da, Gazze'ye giden Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek yürüyüşü

Benzer haberler

Çin'de dron hatası nedeniyle alev alan havai fişekler paniğe yol açtı

Çin'de dron hatası nedeniyle alev alan havai fişekler paniğe yol açtı

Çin, yaklaşan Matmo tayfunu nedeniyle alarmda

İzmir'de depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'da atık toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'da atık toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan ve çevredeki binalara sıçrayan yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan ve çevredeki binalara sıçrayan yangın söndürüldü
Yerli sosyal medya platformları: Dijital egemenlik için yeni bir adım mı?

Yerli sosyal medya platformları: Dijital egemenlik için yeni bir adım mı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet