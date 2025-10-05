Çin'de dron hatası nedeniyle alev alan havai fişekler paniğe yol açtı
Çin'in Liuyang şehrinde dronlar ve havai fişeklerle yapılan gösteri sırasında dronlarda yaşanan arıza nedeniyle alev alan havai fişekler gösteriyi izleyen kalabalığın üzerine ve çevreye dağıldı.
Pekin
Yerel medyadaki haberlere göre, Liuyang Nehri kenarında "Sky Theatre" adı verilen açık hava seyir alanında düzenlenen gösteride, dron arızası, havai fişeklerin ateşleme tertibatının tutuşmasına ve fişeklerin alev alarak etrafa saçılmasına yol açtı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sosyal medyada yer alan videolarda, insanların panik içinde kaçıştığı, organizasyona ait çadırda ve çevredeki yeşillik alanda küçük çaplı yangınların çıktığı görüldü.
Çin’in Hunan eyaletinin Liuyang şehrinde dronlar ve havai fişeklerle yapılan gösteri sırasında, dronlarda yaşanan arıza nedeniyle kaza meydana geldi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 5, 2025
→ Alev alan havai fişekler gösteriyi izleyen kalabalığın üzerine ve çevreye dağıldı
→ Organizasyona ait çadırda ve çevredeki… pic.twitter.com/qCpdPTnmrJ
İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Liuyang şehri, Çin'de havai fişek ve maytap türü eğlence amaçlı patlayıcı malzemelerin üretim merkezi olarak tanınıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.