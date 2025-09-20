Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,487.00
BTC/USDT
115,711.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu
logo
Gündem

Başakşehir'de sanayi sitesindeki nakliye deposunda çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de, sanayi sitesindeki nakliye deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatma Nur Duman Arı, Erol Değirmenci  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Başakşehir'de sanayi sitesindeki nakliye deposunda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi'ndeki (DEPARKO) nakliye deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden itfaiye ekipleriyle takviye yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Depoda başlayıp çevreye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yanan depoda soğutma ve içerideki dumanın tahliyesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Depoda bulunan 8 kamyon, 2 tır ve bazı araçların zarar gördüğü öğrenildi.

"Depoların içinde olan kamyonlar vardı"

Olay yerinde inceleme yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, yangının saat 19.20 sıralarında başladığını, itfaiye ekiplerinin 6 dakika içerisinde olay yerine geldiğini, toplam 51 araç ile 127 personelle yangına müdahale edildiğini söyledi.

Yangının 2 bin 500 metrekarelik bir alanda çıktığını kaydeden Aslan, "Depoların içinde olan kamyonlar vardı. Hemen girişinde 2 de tırımız vardı. Toplamda 8 kamyon, 2 tır ve 4 forkliftimiz yanmış vaziyette. Burası, çeşitli hırdavat malzemeleri, çakmak, çakmak gazı, defter ve kağıt gibi malzemelerin bulunduğu depolama alanı gibi gözüküyor." dedi.

Aslan, yangında herhangi bir can kaybı olmadığını aktararak, "Bu tür yangınlarda içten içe de yanmalar olabiliyor. Dolayısıyla sabaha kadar burada görevli arkadaşlarımız burada kalacak. Yaralanan ve dumandan etkilenen yok. İtfaiye raporumuz çıkınca oradaki detaylar kamuoyuyla paylaşılacaktır." diye konuştu.

Öte yandan yangın, vatandaşların cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

Görüntülerde yangın esnasında patlama seslerinin gelmesi, alevlerin iş yerini ve çevresini sarması ve iş yerinden siyah dumanların yükselmesi yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in, Erdoğan ve Trump görüşmesine ilişkin iddialarına yanıt
İçişleri Bakanlığı, Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli yağışlara karşı uyardı
Başakşehir'de sanayi sitesindeki nakliye deposunda çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da özel hastanede anne adaylarının onayı olmadan ilaçla doğum iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Kayseri'de sahipli çoban köpeğinin saldırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Benzer haberler

Başakşehir'de sanayi sitesindeki nakliye deposunda çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de sanayi sitesindeki nakliye deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da yangından kurtarılan kaplumbağa yavrusu doğal yaşama kavuşturuldu

Orman yangınlarına müdahaleler sürüyor

Orman yangınlarına müdahaleler sürüyor
İzmir'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'de mobilya atıkları ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın iş yerine zarar verdi

İzmir'de mobilya atıkları ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın iş yerine zarar verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet