Sağlık Bakanı Memişoğlu BM Genel Kurulu'na hitap edecek
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu çalışmalarına katılacak ve Genel Kurul'a hitap edecek.
Ankara
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'ye gitti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Memişoğlu, 25 Eylül'de gerçekleştirilecek BM oturumunda, küresel sağlık gündeminin en önemli başlıklarından "bulaşıcı olmayan hastalıklar" konusunda Türkiye'yi temsilen hitapta bulunacak.
Türkiye'nin koruyucu sağlık yaklaşımını, aile hekimliği uygulamalarını, erken tanı ve tarama programlarını, bağımlılıkla mücadelede yürüttüğü çalışmaları aktaracak olan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen projelerle, vatandaşların daha sağlıklı bir geleceğe kavuşmasını hedeflediklerini ifade edecek ve Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübelerini uluslararası platformda paylaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.