Gündem

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Ömer Yıldız, Mehmet Sancakzade  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Ömer Yıldız - AA

Adana

Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında, atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, şehir merkezindeki birçok noktadan görüldü.


Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
