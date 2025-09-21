Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Adana
Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında, atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, şehir merkezindeki birçok noktadan görüldü.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.