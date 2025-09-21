Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,492.10
BTC/USDT
115,600.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’ne giriş yapacak Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, Chobani Stadı'nda açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Artvin'de tarihi köprünün yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Artvin'in Borçka ilçesindeki yağışların su seviyesini yükseltmesi sonucu yıkılan tarihi üç gözlü kesmetaş köprünün yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yusuf Okur  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Artvin'de tarihi köprünün yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Artvin

İlçe merkezindeki Şener Özbayraklı Caddesi'nden geçen Deviskel Deresi üzerindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, dün akşam saatlerinde deredeki su seviyesinin yükselmesinin ardından çöktü.

Köprünün yıkılma anı güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Artvin'de tarihi köprünün yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Teknoloji üretmeyen sadece tüketen ülkelerin bir geleceği yoktur
İletişim Başkanı Duran'dan İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i devlet olarak tanımasına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu BM Genel Kurulu'na hitap edecek
Bakan Yumaklı'dan Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan taşkın ve sellere ilişkin açıklama

Benzer haberler

Artvin'de tarihi köprünün yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Artvin'de tarihi köprünün yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Artvin'li balık ustası 30 yıldır aynı yerde balık artıklarıyla martıları besliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet