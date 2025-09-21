Artvin'de tarihi köprünün yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Artvin'in Borçka ilçesindeki yağışların su seviyesini yükseltmesi sonucu yıkılan tarihi üç gözlü kesmetaş köprünün yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Artvin
İlçe merkezindeki Şener Özbayraklı Caddesi'nden geçen Deviskel Deresi üzerindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, dün akşam saatlerinde deredeki su seviyesinin yükselmesinin ardından çöktü.
Köprünün yıkılma anı güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.
