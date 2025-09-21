Dolar
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin paylaşım

Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceki BM Genel Kurulu hitaplarında olduğu gibi 23 Eylül'de de güçlünün değil haklının yanında duran bir vizyonun, küresel sisteme yeni bir yol haritası sunuşuna tanıklık edeceğiz." ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bir kez daha insanlığın ortak vicdanını dillendireceğini belirtti.

Bu kürsüden yükselecek sesin, Filistin'den Afrika'ya, Karabağ'dan Ukrayna'ya kadar tüm mazlum coğrafyaların sesi, adaletin ve hakkaniyetin haykırışı olacağını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, özellikle insani krizlerin çözümünün, Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisini haiz ülkelerin insafına bırakılmasının hiçbir izahının olmadığı ve bu acı gerçeği bundan 12 yıl önce BM kürsüsünden 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek ilan etmişti.

Bu bakımdan, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' ifadesi bir slogan değil; yeni bir küresel adalet düzeninin manifestosu niteliğindedir. Bu çağrı, sadece Türkiye'nin değil, insanlığın geleceğinin, barışın ve vicdanın çağrısı olarak yerini almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceki BM Genel Kurulu hitaplarında olduğu gibi 23 Eylül'de de güçlünün değil haklının yanında duran bir vizyonun, küresel sisteme yeni bir yol haritası sunuşuna tanıklık edeceğiz."

Duran'ın paylaşımında yer alan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalardan bazı kesitler de bulunuyor.

