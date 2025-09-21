Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,472.60
BTC/USDT
115,629.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nda oy verme işlemi sona erdi. Oy sayımı başlıyor TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Gündem

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

İzmir Körfezi'nde ağustos ayında yeniden başlayan balık ölümleri devam ediyor.

Hüseyin Bağış  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

İzmir

Pasaport ve Üçkuyular iskeleleri çevresinde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahilde biriken ölü balıkları topladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sahilde ailesiyle yürüyüşe çıkan Şener Taran, üzüntüsünü dile getirerek, "Ailecek sahile gezmeye geldik. Şu manzarayı gördük ve çok üzüldük. İzmir'e yakışmayan bir görüntü. Balık ölümlerinin araştırılmasını istiyoruz." dedi.

Serkan Kocamert ise İzmir'in "denize aşık bir kent" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsan, çocukluğundan itibaren denizle büyüyor. Böyle bir manzarayla karşılaşmak insanın içini acıtıyor. Gelirken 5 yaşındaki kızım denizi görünce 'Baba bak' dedi, cevap veremedim. Bir ihmal söz konusu. İnsanların da bilinçli olması, yetkililerin de çözüm bulması lazım. Sorun aslında temizlemekte değil, kirletmemekte."

Kentte geçen yıl 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için çalışmalar yürütülmüştü. Geçen ağustos ayında ise yeniden balık ölümleri başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'in Buca ilçesinde toplanmayan çöplere tepki
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
Üç ilde orman yangınlarına müdahale sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kendisi teknoloji üretmeyen bir ülkenin tam bağımsız olması mümkün değil
Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin AFAD Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı yapıldı

Benzer haberler

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet