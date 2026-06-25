Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde ardışık iki deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu bildirdi.

USGS, ilk olarak 7,1 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depremin ardından yeni bilgiler paylaştı.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremler meydana geldiğini açıkladı.Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

Depremlerin 39 saniye arayla gerçekleştiği bildirildi.

USGS, ilk açıklamasında 7,1 büyüklüğünde olduğunu duyurduğu depreme ilişkin sitesinde yeni güncellemelere yer verdi.

Venezuela basınında çıkan haberlerde, binaların yıkıldığı bölgelere çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği, bazı kentlerde ise internet altyapısının çökmesi nedeniyle can ve mal kaybının tam olarak bilinmediği bilgisi paylaşıldı.

Depremlerde 32 kişi öldü, 700'den fazla kişi yaralandı

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi verdi.

Depremde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını belirten Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

La Guaria'nın depremden en çok etkilenen eyalet olduğunu kaydeden Rodriguez, "Onlarca bina yıkıldı, Tanrı’nın kurtarmamıza izin verdiği canları kurtarma yönündeki o zorlu görevi yürütüyoruz. La Guaria gerçek bir trajedi ile karşı karşıya ve afet bölgesi oldu." ifadelerini kullandı.

[1/11] Venezuela'nın başkenti Caracas'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından çöken bir binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yürütüldü. [2/11] ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Yaracuy eyaletinde 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. [3/11] Depremlerin ardından Venezuela'da ulusal acil durum ilan edilirken, başkent Caracas'ta bazı binalar çöktü, Maiquetia Uluslararası Havalimanı'nın tavanı hasar gördü ve tüm uçuşlar iptal edildi. [4/11] Yetkililer, ülkenin birçok eyaletinde hissedilen depremler nedeniyle vatandaşlara artçı sarsıntı riskine karşı açık alanlarda kalmaları uyarısında bulundu. [5/11] [6/11] [7/11] [8/11] [9/11] [10/11] [11/11] × [1/11] Venezuela'nın başkenti Caracas'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından çöken bir binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yürütüldü. [2/11] ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Yaracuy eyaletinde 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. [3/11] Depremlerin ardından Venezuela'da ulusal acil durum ilan edilirken, başkent Caracas'ta bazı binalar çöktü, Maiquetia Uluslararası Havalimanı'nın tavanı hasar gördü ve tüm uçuşlar iptal edildi. [4/11] Yetkililer, ülkenin birçok eyaletinde hissedilen depremler nedeniyle vatandaşlara artçı sarsıntı riskine karşı açık alanlarda kalmaları uyarısında bulundu. [5/11] [6/11] [7/11] [8/11] [9/11] [10/11] [11/11]

Depremlerin ardından OHAL ilan etti

Başkent Caracas'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Rodriguez, krizle mücadele kapsamında Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki acil durum mekanizmalarının devreye alındığını ve Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

Ülkede art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlere değinen Rodriguez, şunları söyledi:

“Peş peşe iki deprem meydana geldi ve şu ana kadar 20 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu, ciddi sonuçlar doğuran bir durum. Caracas'ın çeşitli ilçelerinde binalar çöktü; benzer yıkımlar Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo ve Falcon eyaletlerinde de yaşandı. Anayasamızda belirtildiği üzere olağanüstü hal ilan ediyoruz.”

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Rodriguez, okulların tatil edildiğini, zorunlu olmayan tüm faaliyetlerin askıya alındığını ve hasar gören yapıların acilen denetlenmesi gerektiğini belirterek, "Önceliğimiz hayat kurtarmaktır, maddi yeniden yapılanma konusunu daha sonra ele alacağız. Şu anda ulusça birlik olma zamanı. Hayat kurtarmak için birlikte hareket etmeli ve bu dayanışmayı korumalıyız." ifadelerini kullandı.

Rodriguez, yardım teklifinde bulunan devlet başkanlarına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Depremlerin ardından dayanışma mesajlarını iletmek için bizimle iletişime geçen dünyadaki tüm hükümetlere teşekkür etmek istiyorum: Amerika Birleşik Devletleri, Panama, Katar, Ekvador, Kolombiya, Birleşik Krallık, Brezilya ve Meksika. Ayrıca Birleşmiş Milletler'e ve çok taraflı finans kuruluşlarına da şükranlarımı sunuyorum,”

Venezuela basınında yer alan haberlere göre, başkent Caracas'a 39 kilometre mesafedeki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı, altyapısında meydana gelen ağır hasar nedeniyle kapatıldı.

İçişleri Bakanı Cabello'dan açıklama

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, yaptığı açıklamada, "Her şeyin 7 büyüklüğünün çok üzerinde olduğunu gösterdiği bir sismik olay meydana geldi." ifadesini kullandı.

Cabello, depremin Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Karakas ve La Guaira eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedildiğini söyledi.

Başkent Caracas'ta bazı binaların çöktüğünü vurgulayan Cabello, Uluslararası Maiquetia Havalimanı'nın tavanının da çöktüğünü ve tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

Bakan ayrıca, artçı sarsıntı riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.

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BM'den deprem felaketinin yaşandığı Venezuela için "acil uluslararası destek" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Venezuela'da art arda meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki depreme ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Venezuela'da birkaç dakika içinde iki deprem olmasının yürek burkucu olduğunu belirten Pope, can kayıplarının olduğunu, çok sayıda kişinin yaralandığını ve etkilendiğini kaydetti.

Pope, "IOM, ihtiyaçları değerlendirmek ve etkilenenlere destek olmak için ortaklarıyla harekete geçiyor. Acil uluslararası destek, müdahale için kritik önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Trump, Venezuela'ya yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela'nın müthiş halkını az önce 2 büyük deprem vurdu, her ikisi de çok şiddetliydi ve yıkıcı sayıda can kaybına neden oldu." ifadelerini kullandı.

ABD'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirten Trump, tüm ilgili kurumlara gerekli emirleri verdiğini kaydetti.

Trump paylaşımında, "Yeni ve muhteşem arkadaşlarımızın yanında olacağız. Gelen ilk haberler hiç iyi değil." yorumunda bulundu.

Fotoğraf : Elif Acar/AA

ABD: Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri, tıbbi kaynaklar ve insani yardım gönderiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, depremlerin ardından Venezuela halkına taziyelerini sundu.

ABD'nin Venezuela halkının bu zor zamanlarda yanında olduğunu belirten Rubio, "Başkan (Donald) Trump'ın emriyle, ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'ya hemen arama kurtarma ekipleri görevlendiriyor ve tıbbi kaynaklar ile insani malzemeler gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf : Elif Acar/AA

Latin Amerika ve Asya ülkelerinin liderlerinden depremin vurduğu Venezuela'ya destek

Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından, Latin Amerika ve Asya ülkelerinin liderleri Venezuela'ya destek ve yardım mesajı verdi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya şirketi üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Venezuela hükümetine yardım teklif ettiklerini belirtti.

Bukele, "300 arama kurtarma görevlisi ve doktor, 50 ton ekipman, ilaç ve temel ihtiyaçlar Caracas'a gitmeye hazır." ifadesini kullandı.

Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast Rist de X'ten yaptığı açıklamada, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve bu ülkeye yardım ve arama kurtarma ekipleri göndereceklerini kaydetti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da X paylaşımında, Dışişleri Bakanlığının Venezuela hükümetiyle temas halinde olduğunu belirterek, "Şimdilik, sağlık ve arama kurtarma konusunda destek talep ettiler, Meksika her zaman dayanışma içinde olacaktır." ifadesine yer verdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise X'ten yaptığı paylaşımda, depremden haberdar olduklarını ve Dışişleri Bakanlığı ile Brezilya'nın Caracas Büyükelçiliğine yapılabilecek yardımlar için araştırma emri verdiğini aktardı.

Asyalı liderler

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X hesabından, depremlerin yol açtığı yıkım ve can kayıpları karşısında derin bir üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Pakistan halkı adına, Venezuela hükümeti ve halkına en içten taziyelerimizi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Venezuela'daki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, Hindistan'ın mümkün olan her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise "korkunç bir trajedi" olarak tanımladığı depremlerin ardından başsağlığı dileyerek, Venezuela halkına destek mesajı verdi.

AB'den dayanışma mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını aktararak "Özellikle hayatını kaybedenler ve ailelerini düşünüyorum. Sizin yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot da X'ten yaptığı açıklamada, Venezuela'dan gelen görüntülerin "yürek burkucu" olduğunu, düşüncelerinin ülke halkıyla birlikte olduğunu vurgulayarak Belçika'nın Bogota Büyükelçiliğinin yardıma ihtiyaç duyan Belçika vatandaşlarına destek vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

Prevot ayrıca, AB Sivil Koruma Mekanizması'nın devreye girmesi halinde ülkesinin Venezuela'ya yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.

İspanya

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bu geceki yıkıcı depremlerin ardından İspanya'nın ve şahsımın Venezuela halkına tüm desteğini iletiyorum. Düşüncelerimiz, kurbanlar ve aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de X hesabından, Venezuela'nın kardeş halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, Bakanlığına bağlı Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Ajansının (AECID) gerekli tüm acil durum yardımlarını sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Venezuela'nın başkenti Caracas'taki İspanya Büyükelçiliğinin ve konsolosluğun telefon numaralarını paylaşan Albares, devlet radyosu RNE'ye yaptığı açıklamada, henüz çok erken olmasına rağmen ilk bilgilere göre deprem mağdurları arasında İspanyol vatandaşlarının bulunmadığını söyledi.

Fransa ve İtalya

Fransa ile İtalya, 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği Venezuela'ya destek ve dayanışma mesajı verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkeyi vuran depremin ardından düşüncelerimiz ve desteğimiz Venezuela halkıyla. Mağdurlarla, onların yakınlarıyla ve sahada seferber olanlarla tam dayanışma içindeyim." ifadesini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Venezuela'daki depremlerle ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela'yı etkileyen şiddetli depremin sonuçlarını derin bir endişeyle takip eden hükümet adına, Venezuela yetkililerine ve halkına en derin dayanışmamı ve yakınlığımı belirtiyorum. Başbakanlık, vatandaşlarımıza insani yardım ve destek sağlamak için her türlü kanalı derhal harekete geçirmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve Sivil Savunma Birimi ile sürekli iletişim halindedir." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de bakanlık kriz biriminin devrede olduğunu ve depremlerden etkilenen İtalyan olup olmadığını teyit etmeye çalıştıklarını bildirdi.