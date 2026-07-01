Büyükada'da plajdaki restoranda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Büyükada'da plajda bulunan restoranda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Atahan Özkanlı, Ali Cevahir Aktürk,Mertkan Oruç
01 Temmuz 2026•Güncelleme: 01 Temmuz 2026
Fotoğraf: Atahan Özkanlı / AA
İSTANBUL
Viranbağ mevkisindeki plajda bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin arkasında bulunan ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Yangına müdahale için acil müdahale gemisi ve bir bot bölgeye sevk edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükada'daki orman yangınına müdahale çalışmalarına destek amacıyla Nene Hatun acil müdahale gemisi ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botunun bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, "İstanbul Büyükada'daki orman yangınına müdahale çalışmalarına destek amacıyla, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait Nene Hatun acil müdahale gemisi ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz bölgeye sevk edilmiştir. Ekiplerimiz, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde görevini sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.