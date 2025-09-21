Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,480.00
BTC/USDT
115,563.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nda oy verme işlemi sona erdi. Oy sayımı başlıyor TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Gündem

İzmir'in Buca ilçesinde toplanmayan çöplere tepki

İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlar, sokaklarda biriken çöplere ve oluşan kötü kokuya çözüm bulunmasını istedi.

Günay Pabuşçu  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
İzmir'in Buca ilçesinde toplanmayan çöplere tepki Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

İnşaat mühendisi Cankan Köktürk, 8 yıldır ilçede yaşadığını belirterek, Adatepe Mahallesi Hasanağa Parkı çevresindeki çöplerin uzun süredir toplanmadığını öne sürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çöpler nedeniyle her gün kullandığı yoldan geçemediğini ve kötü kokudan uyuyamadığını belirten Köktürk, "Çok yer gezdim, böyle bir şey görmedim. Belediyeciliğin asli görevlerinden bir tanesi çöpleri toplamaktır. Çöpler kaldırılmadığı gibi daha da çoğaldı. Fareler de ortaya çıktı, kokudan uyuyamıyorum." dedi.

Emrecan Altuğ da biriken çöplerin sağlık açısından tehlikeli boyutlara ulaştığını savundu.

Durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Altuğ, "Tüm yetkililere sesleniyorum, lütfen şu çöpleri artık alın. Sineklerden, böceklerden mikrop kaptım, bacağımda yaralar çıktı. Geceleri uyuyamıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'in Buca ilçesinde toplanmayan çöplere tepki
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
Üç ilde orman yangınlarına müdahale sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kendisi teknoloji üretmeyen bir ülkenin tam bağımsız olması mümkün değil
Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin AFAD Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı yapıldı

Benzer haberler

İzmir'in Buca ilçesinde toplanmayan çöplere tepki

İzmir'in Buca ilçesinde toplanmayan çöplere tepki

İzmir Buca'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor

İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöplere mahalleliden tepki

İzmir'de mobilya atıkları ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın iş yerine zarar verdi

İzmir'de mobilya atıkları ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın iş yerine zarar verdi
İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor

İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor
İzmir Buca'da maaş alamadıkları için iş bırakan işçilerin eylemi 7. gününde

İzmir Buca'da maaş alamadıkları için iş bırakan işçilerin eylemi 7. gününde

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet