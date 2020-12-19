Euro
9.35
Dolar
7.63
BIST 100
1,408.32
Altın
1,880.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB: Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eğitimlere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın taarruz ve genel maksat helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının muharip uçakları da iştirak etti.

Ömer Olcay   | 19.12.2020
MSB: Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri tamamlandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Amfibi Görev Grup Komutanlığı harekata hazırlık eğitimlerinin 14-18 Aralık'ta İzmir Körfezi'nde düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eğitimlere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın taarruz ve genel maksat helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının muharip uçakları da iştirak etti.

Açıklamada, "Olumsuz hava koşullarına rağmen gece ve gündüz şartlarında Amfibi harekata yönelik eğitimleri başarıyla tamamlayan Kahraman Mehmetçiklerimizi kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 195 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti
Türk asıllı doktor Willy Gross: Türkiye zengin Avrupa ülkelerinden çok daha iyi performans gösterdi
İsviçre'den Pfizer-BioNTech aşısına onay
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 76 milyon 102 bini geçti
Kovid-19’un genetik şifresini çözen araştırma '2020'nin immünoloji gelişmesi' seçildi

Benzer haberler

MSB: Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri tamamlandı

MSB: Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri tamamlandı

MSB: Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Ege Denizi'nin kuzeyinde 8 uçak ile eğitim uçuşu yapıldı

MSB: Ege Denizi'nin kuzeyinde 8 uçak ile eğitim uçuşu yapıldı
MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye etti

Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye etti