Dolar
41.33
Euro
49.03
Altın
3,658.03
ETH/USDT
4,575.40
BTC/USDT
117,150.00
BIST 100
11,245.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Ozan Deniz, İstanbul Finans Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu.
logo
Gündem

Konya'da nöbet sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Günay şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da, nöbeti sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın şehit olduğunu bildirdi.

Utku Şimşek  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Konya'da nöbet sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Günay şehit oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Konya'da görev yapmakta olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, nöbeti esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Eylül'de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da nöbet sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Günay şehit oldu
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Konya'da nöbet sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Günay şehit oldu

Konya'da nöbet sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Günay şehit oldu

MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video klip

Kütahya'da yol kontrolü yaparken otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli şehit oldu

MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na ilişkin paylaşım

MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırıda şehit olan polisler son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırıda şehit olan polisler son yolculuğuna uğurlandı
Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan'a gitti

Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan'a gitti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet