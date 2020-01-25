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İçişleri Bakanı Soylu: 15 bini aşkın vatandaşımız yerleşkelerde misafir ediliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite yerleşkelerinde misafir ediliyorlar, 5 bine yakın çadırımız kuruldu." dedi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 25.01.2020
İçişleri Bakanı Soylu: 15 bini aşkın vatandaşımız yerleşkelerde misafir ediliyor

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite yerleşkelerinde misafir ediliyorlar, 5 bine yakın çadırımız kuruldu." dedi.

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