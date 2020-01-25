Depremde sağlık persoknelinin telefonla görüştüğü 'Azize' enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı

'Azize' enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı
Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı.
Elazığ
Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı.
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası çöken binalarda yapılan arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD görevlisinin, enkaz altındakilerle konuşmaları AA kameralarına yansıdı.
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