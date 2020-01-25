Depremde sağlık persoknelinin telefonla görüştüğü 'Azize' enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı

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Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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'Azize' enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı

Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı.

Orhan Onur Gemici   | 25.01.2020
'Azize' enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı

Elazığ

'Azize' enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı

Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı. 

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası çöken binalarda yapılan arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD görevlisinin, enkaz altındakilerle konuşmaları AA kameralarına yansıdı.


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