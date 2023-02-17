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Gündem, Asrın felaketi

Ahlat Sultan Alparslan Otağı'ndaki kıl çadırlar deprem bölgesine gönderilecek

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki millet bahçesinde bulunan ve Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliklerinde kullanılan kıl çadırlar, depremden etkilenen Kahramanmaraş'a gönderilecek.

Serdar Adıyaman   | 17.02.2023
Ahlat Sultan Alparslan Otağı'ndaki kıl çadırlar deprem bölgesine gönderilecek

Bitlis

Okçular Vakfı ve Ahlat Belediyesi tarafından depremin yaralarını sarmak için başlatılan çalışma kapsamında, millet bahçesinde yer alan 1071 Sultan Alparslan Otağı'ndaki 50 kıl çadır, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki depremzedelere gönderilmek üzere sökülüyor.

Kar örtüsünün bulunduğu bölgede çadırları söken görevlileri ziyaret eden Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, millet devlet dayanışması ile yaraları birlikte saracaklarını söyledi.

Ahlat ve Malazgirt'te bulunan toplam 100 çadırı deprem bölgesine göndereceklerini belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Ahlat Belediyesi ve Okçular Vakfı olarak birlikte çalışmayı yürütüyoruz. İnşallah orada da bir araya geleceğiz. Çadırlarımızın sökümünü gerçekleştirdikten sonra muhtemelen yine Pazarcık'ta, vatandaşlarımızın sıkıntılarının giderilmesine yardımcı olmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ahlatlı vatandaşlarımız da bu konuda gereken gayreti ortaya koymuştur. Kardeşlerimize çok geçmiş olsun. Allah ölmüşlerimize rahmet eylesin. Bugün birlik günüdür. Seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz."

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