Depremden etkilenen Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde 2 bin çadır kurulacak
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde AFAD tarafından 2 bin çadır kurulacak.
Malatya
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremin şiddetli hissedildiği Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde AFAD ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.
- Elazığ'daki deprem
- Depremde kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular naklediliyor
- Bakan Turhan: Deprem bölgesinde ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil
- Elazığ depremi dolayısıyla dayanışma ve başsağlığı mesajları
- Deprem bölgesindeki ihtiyaçlar AFAD koordinasyonunda karşılanıyor
- Bakan Soylu: Koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz
Ekipler, dün geceden bu yana hasarlı evlerin bulunduğu noktalara çadır kurarken sadece Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde 2 bin çadırın kurulmasının planlandığı öğrenildi.
Sevkiyatın sürdüğü bölgede çadır dağıtılan depremzedelere aynı zamanda battaniye, yatak ve ısıtıcı da veriliyor.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.