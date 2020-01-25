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Depremden etkilenen Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde 2 bin çadır kurulacak

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde AFAD tarafından 2 bin çadır kurulacak.

Volkan Kaşik   | 25.01.2020
Depremden etkilenen Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde 2 bin çadır kurulacak Fotoğraf: Volkan Kaşık /AA

Malatya

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremin şiddetli hissedildiği Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde AFAD ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, dün geceden bu yana hasarlı evlerin bulunduğu noktalara çadır kurarken sadece Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde 2 bin çadırın kurulmasının planlandığı öğrenildi.

Sevkiyatın sürdüğü bölgede çadır dağıtılan depremzedelere aynı zamanda battaniye, yatak ve ısıtıcı da veriliyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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