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SOLOTÜRK'ten İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü öncesi prova uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde İstanbul semalarında gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.

Rüveyda Mina Meral  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
SOLOTÜRK'ten İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü öncesi prova uçuşu Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

Yenikapı Meydanı üzerinde yapılan prova uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü.

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Prova uçuşunu izlemeye gelenler, SOLOTÜRK pilotunun F-16 savaş uçağıyla yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (Flare) atıldığı prova, izleyenler tarafından merakla takip edildi.

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK, 29 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da Yenikapı Meydanı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.


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SOLOTÜRK'ten İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü öncesi prova uçuşu
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