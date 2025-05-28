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Gündem

Tunceli Valiliğine Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine Faik Oktay Sözer atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Tunceli Valiliğine Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine Faik Oktay Sözer getirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Tunceli Valiliğine Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine Faik Oktay Sözer atandı

Ankara

Tunceli ve Bilecik valiliklerine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine İstanbul'un Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine getirildi.

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Tunceli Valiliğine Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine Faik Oktay Sözer atandı
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