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11 il için "sarı" meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, bugün 11 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 27.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
11 il için "sarı" meteorolojik uyarı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün gök gürültülü sağanak nedeniyle 11 il için sarı uyarı verildiği belirtildi.

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Açıklamaya göre, Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi ve Malatya'nın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Artvin'in iç kesimleri ve Erzurum'un doğusu ile Ardahan ve Kars'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.


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