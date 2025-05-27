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"Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü, gece atlayışı ile başladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kayseri'de düzenlediği "Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü, gece atlayışı ile başladı.

Müzahim Zahid Tüzün  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
"Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü, gece atlayışı ile başladı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin - AA

Kayseri

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komando tugayları arasında hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan, bunu Kıbrıs Barış Harekatı'nda icra eden ve terörle mücadele operasyonlarında da görev alan 1. Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen "Erciyes-2025 Tatbikatı"nın "seçkin gözlemci günü" kapsamında, İncesu ilçesi yakınlarındaki Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'nda paraşütle gece atlayışı yapıldı.

Tatbikata, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşları ile Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Libya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan ve Ürdün tarafından fiili ve gözlemci olarak katılım sağlanıyor.

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Tatbikat senaryosuna göre, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan C-130 nakliye uçağından hava kılavuz harekatını gerçekleştirmek üzere paraşütçü komandolar bölgeye atlayış yaptı.

Komandolar, yarın 265 paraşütçü komandonun gerçekleştireceği hava indirme harekatının yapılacağı bölgenin emniyetini alacak.

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