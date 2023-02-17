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Gündem, Asrın felaketi

İHH, 5 bin 852 kişilik ekibiyle depremzedelere yardım ediyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, 5 bin 852 kişilik ekibiyle afet bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Büşra Çoban   | 17.02.2023
İHH, 5 bin 852 kişilik ekibiyle depremzedelere yardım ediyor

Kahramanmaraş

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk saatlerinden itibaren yoğun şekilde arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, 5 bin 852 arama kurtarma görevlisi ve yardım gönüllüsü ile faaliyetlerde bulunuyor.

İHH'nın arama kurtarma ekipleri, vefat etmiş ve yaralı olarak 2 bin 934 kişiyi enkazdan çıkarırken, acil yardım gönüllüleri de depremzedelere farklı alanlarda destek ulaştırdı.

1 milyon 284 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldı

Bölgede 1 milyon 284 bin kişiye sıcak yemek dağıtan vakıf, 5 milyon 304 bin 721 ekmek, 750 yardım tırı ve kamyonu, 43 bin 317 battaniye, 57 bin 873 hijyen kiti, 226 bin 596 kıyafet, 12 bin 612 bebek maması, 65 bin 949 bebek bezi, 322 bin 624 gıda ve ikramlık, 38 bin 954 eşya yardımı yaptı.

İHH İnsani Yardım Vakfının deprem bölgelerinde yaptığı yardım çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar DEPREM yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL destekte bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına "DEPREM" yazarak çalışmalara destek olabiliyor.

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