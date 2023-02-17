Dolar
18.86
Euro
20.12
Altın
1,835.92
ETH/USDT
1,681.00
BTC/USDT
24,221.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'ın Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde binanın enkazından bir kişi depremin 278. saatinde sağ çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü
logo
Gündem, Asrın felaketi

Antalya'da yaşayan yabancılar da depremzedelere yardım için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yönelik yardım çalışmalarına, Antalya'daki yabancı gönüllüler de destek verdi.

Mustafa Kurt, Orhan Çiçek   | 17.02.2023
Antalya'da yaşayan yabancılar da depremzedelere yardım için seferber oldu Fotoğraf: Orhan Çiçek / AA

Antalya

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye yabancılar meclis üyeleri, Atatürk Anıtı'ndaki yardım toplama merkezine, yaklaşık 400 bin lira değerinde yardım malzemesi teslim etti.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin acı gününü yabancılarla beraber paylaştıklarını söyledi.

Alanya'da "Yeni Alanyalılar" olarak adlandırdıkları yabancıların yaklaşık 1 milyon lira değerinde bağış yaptığını anlatan Karaoğlu, "Dernek üyelerimizden Bosnalılar Derneği 400 bin lira değerinde 8 konteyner aldı. Alman Kilise Derneği, 150 bin lira değerinde 3 konteyner siparişi verdi. Diğer üyelerimizden toplanan 400 bin lira para ile 4 bin 500 adet kadın, erkek ve çocuklar için iç çamaşırı ve kıyafet, 1500 çift kadın, erkek ve çocuklar için ayakkabı, terlik, bot aldık." diye konuştu.

Karaoğlu, yardımların devam edeceğine vurgu yaparak, Türkiye'nin acısını paylaşan yerleşik yabancılara teşekkür etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise hayırsever yerleşik yabancıların depremzedelere duyarsız kalmadığını belirtti.

Gönüllerinden kopan bağışlarla bir tır dolusu yardım malzemesi alındığını dile getiren Yücel, "Bugüne kadar hep yanımızda oldular. Bu vesileyle hem meclis başkanıma hem meclis üyelerime hem de yerleşik yabancı dostlarımızın hepsine teşekkür ederim. Bugünler dayanışma günüdür. Bu dayanışmayı gösteren tüm duyarlı vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Japon aile, hazırladıkları yardım paketlerini ekiplere teslim etti

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremzede vatandaşlar için Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde oluşturulan "Sosyal Market-Butik"e gelen Japon aile, topladıkları yardımları görevlilere teslim etti.

Türkiye’de yaşanan depremi duyar duymaz eşi ve iki çocuğuyla yardıma koştuklarını belirten Kazu Kumono, insanların ilk etapta ihtiyaç duyacağı malzemeleri alıp paketlediklerini kaydetti.

Antalya’da yardım toplayan merkezleri bulmak için sosyal medyayı takip ettiklerini dile getiren Kazu Kumono, "Paylaşılan ihtiyaç listesini alıp bu doğrultuda yardım paketleri hazırladık. Yardımları belediyenin ekiplerine teslim ettik. Bu üzücü felakette her zaman yanınızdayız. Belediyenin ekipleri ile konuştuk. Neye ihtiyaçları varsa ona göre elimizden geldiğince yardım etmeye devam edeceğiz. Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremde yıkılan binalara ilişkin 7 müteahhit tutuklandı
Hatay'da Hakan Yasinoğlu depremin 278. saatinde enkazdan kurtarıldı
Afetzedeler için "barınma desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı
Başkentte 12 bin 808 depremzede çeşitli kurumlarda misafir ediliyor
MSB, depremzede çocuğunun Mehmetçiğin omzunda dinlendiği anların görüntüsünü paylaştı

Benzer haberler

Hatay'da Hakan Yasinoğlu depremin 278. saatinde enkazdan kurtarıldı

Hatay'da Hakan Yasinoğlu depremin 278. saatinde enkazdan kurtarıldı

Yeryüzü Çocukları Derneği depremzede çocukların yüzünü güldürüyor

Başkentte 12 bin 808 depremzede çeşitli kurumlarda misafir ediliyor

Gaziantep Valiliği ev taşıma ücretine azami sınır koydu

Gaziantep Valiliği ev taşıma ücretine azami sınır koydu
Kamu bankalarından deprem bölgelerine toplamda 72 milyar liralık destek

Kamu bankalarından deprem bölgelerine toplamda 72 milyar liralık destek
İHH, 5 bin 852 kişilik ekibiyle depremzedelere yardım ediyor

İHH, 5 bin 852 kişilik ekibiyle depremzedelere yardım ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet