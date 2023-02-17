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Gündem, Asrın felaketi

Yargıtay'dan depremzedeler için AFAD'a 1 milyon 400 bin lira bağış

Yargıtay Başkanlığından, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle nakdi yardım toplanması için oluşturulan banka hesabında biriken 1 milyon 400 bin liranın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) aktarıldığı bildirildi.

İsmet Karakaş   | 17.02.2023
Yargıtay'dan depremzedeler için AFAD'a 1 milyon 400 bin lira bağış

Ankara

Kurumdan yapılan açıklamada, depremin ardından Yargıtay yerleşkesindeki bankada, "Deprem Yardım Hesabı" açıldığı ve bugüne kadar 1 milyon 400 bin liranın toplandığı belirtildi.

Toplanan miktarın AFAD'a aktarıldığı kaydedilen açıklamada, "Yardımların devam edebilmesi için Vakıfbank Yargıtay Şubesi nezdinde açılan 'Deprem Yardım Hesabı' açık kalacak ve nakdi yardım kampanyası devam edecek." bilgisi verildi.

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