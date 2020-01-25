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Bakan Soylu: Malatya'da 4, Elazığ'da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Soylu, "Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız, Elazığ'da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.

25.01.2020
Bakan Soylu: Malatya'da 4, Elazığ'da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti Fotoğraf: Kerem Kocalar /AA

Elazığ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili Valilik'teki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi.

 

İçişleri Bakanı Soylu, "Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız, Elazığ'da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.

"39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık"

Şu anda ellerindeki temel veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşanabilecek bir hastanın olmadığını belirten Soylu, "Depremin olduğu ilk andan itibaren toplam 39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık. Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı." ifadelerini kullandı.

Soylu, hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındığını söyledi.

Koca: 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır

Bakan Koca, "Deprem bölgesinde 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır. Sağlık kuruluşlarına başvuran 1031 kişiden 382'si yaralıydı. Serviste takibi yapılan 128 hastamızdan 34'ünün tedavisi yoğun bakımda sürüyor." diye konuştu.

"184 ekiple üstyapıda hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz"

Bakan Kurum, "368 kişiden oluşan 184 ekiple üstyapıda hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Atık su, içme suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyonla alakalı an itibarıyla herhangi bir altyapı problemi bulunmamaktadır." dedi. 

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