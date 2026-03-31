Elazığ'da çiçeklenen kayısı bahçelerinde üreticilerin ilaçlama mesaisi başladı

Elazığ'da ilkbaharda açan çiçeklerle görsel güzellik sunan kayısı bahçelerinde üreticiler ürünleri hastalıktan korumak için ilaçlama mesaisine başladı.

İsmail Şen, Ramazan KAPLAN  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Elazığ'da çiçeklenen kayısı bahçelerinde üreticilerin ilaçlama mesaisi başladı Fotoğraf: İsmail Şen/AA

Elazığ

Kentte 110 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon 400 bin kayısı ağacı bulunuyor.

Elazığ'da en çok üretimin yapıldığı Baskil ilçesinde Karakaya Baraj Gölü çevresinde yer alan kayısı ağaçları ilkbaharın gelmesiyle çiçek açtı. Bahçelere giren üreticiler ağaçların bakımını yapıyor.

Bu yıl ilkbaharda düşen yağışlarla oluşan nemin, kayısı ağaçlarında her yıl görülen ve verimi düşüren bir tür mantar hastalığı olan monilyayı artıracağından endişe duyan üreticiler, ilk çiçeklenme döneminden itibaren zirai ilaçlama yapıyor.

Beyaza bürünen kayısı ağaçları doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için de güzel manzara oluşturuyor.

"İnşallah bu yıl don, fırtına olmaz"

Deliktaş köyündeki kayısı üreticilerinden Mehmet Gürsol AA muhabirine, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle kayısı ağaçlarının zarar gördüğünü belirterek, bu süreçte devletin dondan etkilenen üreticilere maddi destek sağladığını, mağduriyetin büyük oranda giderildiğini söyledi.

Gürsol, bu yıl büyük umutla üretime başladıklarını ifade ederek, "Şimdi çiçeklenme zamanı. Bu yıl yağışların fazla olmasından dolayı iki sefer ilaçlama yaptık. İlaç atmasak monilya hastalığı olur, kayısılar hastalanır. İnşallah bu yıl herhangi bir don, fırtına olmaz. Çiçeklenen ağaçlar için umutluyuz." dedi.

Cemal Gürsol, bu yıl çiçeklenme dönemine hava sıcaklığı yönünden sıkıntısız bir şekilde girdiklerini, bu şekilde sürmesini temenni ettiklerini belirtti.

Çiçeklenme döneminde aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle artabilecek monilya hastalığına karşı ilaçlama yaptıklarını anlatan Gürsol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayısı bahçeleri her mevsim bir başka güzel. İlkbaharda çiçeklenme döneminde ağaçlar beyaza bürünüyor. Çiçeklenme döneminin ardından ağaçlar yeşilleniyor. Kayısılar olgunlaştığı zaman sarı ve turuncu tonda meyveler, yeşil yapraklarla ağaçlarda farklı bir görsellik oluşturuyor. Sonbaharda da aynı şekilde. Bu manzaraya Karakaya Baraj Gölü'nün maviliği de eklendiğinde insan buradan gitmek istemiyor."

"Don ağaca ne kadar etki yapıyorsa, monilya hastalığı da öyle"

Ahmet Tanrıkulu da çiçeklenme döneminin şimdiye kadar iyi geçtiğini, kayısı veriminden umutlu olduklarını dile getirdi.

Tanrıkulu, "İnşallah bu sene nasibimiz bol olur, geçen sene gibi don olmaz. Yavaş yavaş işlerimiz artıyor. Hava yağışlı geçtiğinden ilaçlama yapıyoruz. Yoksa monilya hastalığına yakalanabilir ağaçlar. Don ağaca ne kadar etki yapıyorsa, monilya hastalığı da öyle." dedi.

"Üreticilerimizin bereketli bir yıl geçirmelerini umuyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, Türkiye'de kaliteli kayısı üretiminde Elazığ'ın önemli illerden biri olduğunu, 110 bin dekar alanda 66 bin ton civarında kaliteli kayısı üretimi yapıldığını kaydetti.

Taşkesen, kayısı üretiminde çiçeklenme döneminin en önemli aşamalardan biri olduğunu, bu dönemde monilya hastalığıyla karşı karşıya kalınabildiğini anlattı.

Monilya hastalığına karşı üreticilerin kesinlikle Tarım ve Orman Bakanlığının teknik talimatlarında belirtilen ilaçları kullanması gerektiğine işaret eden Taşkesen, "Çiçeklenmenin ilk yüzde 5-10 arasındaki döneminde birinci ilaçlamanın yapılması lazım. İkinci ilaçlamanın da çiçeklenmenin yüzde 90 ve üzeri olduğu yani çiçeklenmenin tamamlandığı dönemde yapılması lazım. 2025 yılında meydana gelen don nedeniyle meyve elde edemediğimiz bölgemizde 2026 yılında kayısı üretiminde üreticilerimizin bereketli bir yıl geçirmelerini ve büyük oranda ürün elde etmelerini umuyoruz." diye konuştu.

