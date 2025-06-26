Dolar
39.77
Euro
46.67
Altın
3,331.03
ETH/USDT
2,442.80
BTC/USDT
107,621.00
BIST 100
9,301.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi’nde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Kaan Bozdoğan  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin, Katar'ın egemenliğini ihlal eden her türlü saldırıyı kınadığını ve Türkiye'nin her zaman Katarlı kardeşlerinin yanında olacağını ifade etti.

NATO zirvesinde İran ile İsrail arasındaki askeri tırmanma ile ilgili muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, tarafların fiili ateşkese uyması ve sağlanan sükunetin kalıcı kılınmasını temenni ettiğini kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de taksi durağındaki iki arkadaşın aynı anda kalp krizi geçirmesi güvenlik kamerasında
Büyük Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
İzmir'de çöplük alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
RTÜK'ten 4 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen 3 futbol kulübünün başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle İsrail ile İran arasındaki çatışmayı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle İsrail ile İran arasındaki çatışmayı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in İran'a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in İran'a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet