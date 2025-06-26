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İzmir'de çöplük alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde çöplük alanda dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Günay Pabuşçu, Gökhan Düzyol  | 26.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
İzmir'de çöplük alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkisinde, bir kişi tarafından izinsiz şekilde yakıldığı belirlenen çöplerden çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

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Yangına neden olduğu ileri sürülen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yangın kontrol altına alındı

Kara ekiplerinin gece boyunca aralıksız müdahale ettiği yangın yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alındı.

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